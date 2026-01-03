صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

  • فیصل آباد
گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر تجاوزات کیخلاف آپریشن

بھاری مشینری کے ذریعے پختہ تجاوزات کو مسمار کیا گیا ، سامان قبضہ میں لے لیا

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے گلستان کالونی اکبرآباد چوک پر گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے ہر قسم کی تجاوزات کا خاتمہ کر کے عوامی مشکلات کا ازالہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران بھاری مشینری کے ذریعے پختہ تجاوزات کو مسمار کیا گیا جبکہ عوامی راستوں پر رکھا گیا کاروباری سامان اٹھا کر تحویل میں لے لیا گیا۔ تجاوزات میں ملوث 10 دکانداروں کے چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دئیے گئے۔

ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے گلستان کالونی اکبرآباد چوک سے تجاوزات فوری طور پر ختم کرنے کے احکامات جاری کیے ۔ ان ہدایات پر ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا، انسپکٹر ثنا اللہ اور دیگر عملے پر مشتمل اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے بھرپور کارروائی کی۔آپریشن کے دوران بھاری مشینری کے ذریعے پکے تھڑے ، کاؤنٹرز اور دیگر ناجائز تعمیرات مسمار کر دی گئیں جبکہ برگر، شوارما، بار بی کیو اور دیگر خوردنی اشیاء کے سٹالز ختم کر کے عوامی راستوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن