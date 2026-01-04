صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ سرکل پولیس نے 17 منشیات فروش گرفتارکرلئے

  • فیصل آباد
چنیوٹ سرکل پولیس نے 17 منشیات فروش گرفتارکرلئے

ملزموں سے 10کلو سے زائد چرس، ہیرئون اور255 لٹر شراب برآمد

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ سرکل پولیس نے مختلف علاقوں سے 17 منشیات فروشوںکو گرفتار کر لیا ۔ ملزموں سے 9 کلو گرام سے زائد چرس، ایک کلو سے زائد ہیروئن اور255 لٹر شراب برآمد ہوئی ۔ گرفتار ملزمان کیخلاف تھانہ سٹی ، تھانہ صدر، تھانہ رجوعہ ، تھانہ بھوانہ ، تھانہ لنگرانہ ، تھانہ چناب نگر ، تھانہ لالیاں اور تھانہ کانڈیوال میں مقدمات درج کرکے تفتیش کا عمل جاری ہے ۔ اس حوالے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا ہے کہ اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے ضلع بھر خصوصی مہم کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ منشیات کے مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزموں کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں ۔ منشیات کے مکمل خاتمہ کے لیے عوامی تعاون بے حد ضروری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ ڈویلپمنٹ پلان سے عوامی مسائل ختم :وزیر بلدیات

سیالکوٹ:مریض سے رقم لینے پر 2 ایکسرے ٹیکنیشن معطل

قائد اعظم ڈویژنل پبلک ہائیر سیکنڈری او لیو ل سکول کا افتتاح

صارف کو رسید فراہم نہ کرنے پر1 لاکھ روپے تک جرمانہ

ڈسکہ :سبزی منڈی جاتے شخص کو نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

ڈسکہ :ٹریفک حادثات میں 2خواتین سمیت 3افراد شدیدزخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل