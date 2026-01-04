صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل انتظامیہ کا فیملی فیسٹیول ختم

  • فیصل آباد
تحصیل انتظامیہ کا فیملی فیسٹیول ختم

کمالیہ (نمائندہ خصوصی) کمالیہ میں تحصیل انتظامیہ کے زیرِ اہتمام منعقدہ تین روزہ فیملی فیسٹیول کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا۔

فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے خواتین، بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 کے گراؤنڈ میں فیملی فیسٹیول میں مختلف اضلاع سے آئے ہوئے گھڑ مالکان نے گھڑ ڈانس مقابلوں میں حصہ لیا۔ ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کے دلکش رقص نے حاضرین کو خوب محظوظ کیا، شائقین نے خوشی کے اظہار میں نوٹ بھی نچھاور کیے ۔ میوزک، مشاعرہ اور پینٹنگ کے مقابلہ جات کا بھی انعقاد کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

دارلامان میں سہولیات بڑھانے کا حکم

کپاس کی سالانہ نمو میں18 فیصد اضافہ،مارکیٹ میں43.5ملین گانٹھوں کی آمد

ضلعی ہسپتال خانیوال کی سروس ڈیلیوری مزید بہتر بنانے پر فوکس

ڈی سی وہاڑی کے دفاتر کے دورے ، غیر حاضری پر سخت نوٹس

کہروڑپکا میں کمسن بچے پر کتے کا حملہ، حالت تشویش ناک

وہاڑی :سڑکوں کی بحالی، ترقیاتی کام آخری مراحل میں داخل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل