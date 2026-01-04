صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافیوں کے وفد کی نئے ایس ایچ او کھرڑیانوالہ سے تعارفی میٹنگ

  • فیصل آباد
صحافیوں کے وفد کی نئے ایس ایچ او کھرڑیانوالہ سے تعارفی میٹنگ

بلوچنی( نمائندہ دنیا )نیو پنجاب میڈیا گروپ کی سرپرست طاہر حمید فانی کی زیر قیادت نئے تعینات ایس ایچ او کھرڑیانوالہ سے تعارفی میٹنگ ہوئی۔

وفد نے علاقہ میں جرائم کی نشاندہی کی جس پر ایس ایچ او انسپکٹر مہر ریاض اٹھوال نے کہا علاقے سے جرائم کا خاتمہ کرکے دم لوں گا ۔ مثبت صحافت کرنے والے صحافیوں کی قدر کی جائیگی ۔میڈیا نمائندگان ، نمبرداران اور معززین علاقہ جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں ۔ ان کا نام صیغہ راز میں رکھ کر کاروائی کی جائے گی ۔ اس موقع پر چیئرمین نیو پنجاب میڈیا گروپ مدثر حمید فانی ، صدر مسعود باٹھ، میاں عتیق الرحمن ، قمر امین ملک، انفارمیشن سیکرٹری ، حافظ رمضان ملک ، احمد فانی میڈیا کوآرڈینیٹر،حافظ اویس اسلام و دیگر موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

دارلامان میں سہولیات بڑھانے کا حکم

کپاس کی سالانہ نمو میں18 فیصد اضافہ،مارکیٹ میں43.5ملین گانٹھوں کی آمد

ضلعی ہسپتال خانیوال کی سروس ڈیلیوری مزید بہتر بنانے پر فوکس

ڈی سی وہاڑی کے دفاتر کے دورے ، غیر حاضری پر سخت نوٹس

کہروڑپکا میں کمسن بچے پر کتے کا حملہ، حالت تشویش ناک

وہاڑی :سڑکوں کی بحالی، ترقیاتی کام آخری مراحل میں داخل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل