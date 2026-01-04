ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس،پیڈل ٹینس کورٹ کا افتتاح
نوجوان کیلئے عالمی سطح پر مقبول کھیلوں کی ترویج کے اقدامات جاری ہیں،کمشنر
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس میں سٹیٹ آف دی آرٹ پیڈل ٹینس کورٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ کمشنر فیصل آبادڈویژن راجہ جہانگیر انور نے فیتہ کاٹ اور بال کو ہٹ لگا کر افتتاح کیا ۔کمشنر نے معیاری پیڈل ٹینس کورٹ کی تکمیل پر ڈی جی ایف ڈی اے اور انکی ٹیم کو شاباش اور سپورٹس کمپلیکس میں مقبولیت پانے والے کھیل کا اضافہ کرنے پر مبارکباد دی اور کہاکہ سپورٹس کمپلیکس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور یہاں ان ڈور گیمز اور پرکشش تفریحی سہولتوں کا اضافہ کر کے ملک کے نامور کلبز کے ہم پلہ بنائیں گے۔
ڈویژنل انتظامیہ کے نوجوان کیلئے پیڈل ٹینس سمیت عالمی سطح پر مقبول دیگر کھیلوں کی ترویج وترقی کے ہمہ جہت اقدامات جاری ہیں۔ کمشنر نے موقع پر موجود ممبرز سپورٹس کمپلیکس سے کھیلوں کی سرگرمیوں، تفریحی و انتظامی امور بارے تجاویز لیں۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے بریفنگ میں بتایا کہ سپورٹس کمپلیکس کی توسیع کیلئے ماسٹر پلاننگ مکمل ہے جس پر بتدریج عملدرآمد کرتے ہوئے انٹرنیٹ ایریا میں سینما،ایونٹس ہال،ای گیمنگ، باؤلنگ ایلے ، فائن فوڈ ریسٹورنٹ، گیسٹ ہاؤس سے کیئر سنٹر، بیکری، سیلون سمیت دیگر تفریحی منصوبے شروع کرینگے ۔