صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کاسندھیلیانوالی اور گردونواح میں بھرپور آپریشن

  • فیصل آباد
پیرا فورس کاسندھیلیانوالی اور گردونواح میں بھرپور آپریشن

صدف ارشاد کی زیرنگرانی تھڑے ، شٹر، اضافی تعمیرات اور ریڑھیاں ہٹا دی گئیں

سندھیلیانوالی (سٹی رپورٹر )پیرا فورس نے بھاری مشینری کے ساتھ سندھیلیانوالی چوک اور گردونواح میں تجاوزات کیخلاف آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران دکانوں کے سامنے بنائے گئے تھڑے ، شٹر، اضافی تعمیرات اور ریڑھیاں ہٹا دی گئیں ۔ جس سے سڑکیں کشادہ اور آمد و رفت میں واضح بہتری آئی۔پیرا فورس نے آپریشن سے قبل مساجد میں اعلانات کروائے اور دکانداروں کو فرداً فرداً سرکاری جگہ خالی کرنے کی ہدایات دی تھیں۔

تاہم عمل نہ ہونے پر سخت کارروائی کی گئی۔پیرا فورس کی سب ڈویژنل آفیسر صدف ارشاد نے خود سندھیلیانوالی کا دورہ کیا اور تجاوزات کا جائزہ لیا اور آپریشن کی نگرانی کی اور کہا کہ یہ آپریشن شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے ، صفائی اور نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کیخلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور یہ سلسلہ آئندہ بھی بلاامتیاز جاری رہے گا۔پیرا فورس نے عوام اور دکانداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ شہر کی خوبصورتی اور ٹریفک کے نظام میں بہتری ممکن ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک صدی مکمل کرنے والی تاریخی حسن علی ہوتی مارکیٹ کا تزئین نوکے بعد باضابطہ افتتاح

ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش

ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص لین مختص کرنے کا فیصلہ

سہیل آفریدی کو برگر کھلائیں اور اجرک پہنائیں گے ،میئر

حفاظتی ٹیکے پروگرام میں ایچ پی وی ویکسین شامل

یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل