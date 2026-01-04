صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منصوبوں پر تیزی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، عامر محمود

  • فیصل آباد
ترقیاتی کاموں میں کسی قسم کی سستی اور غفلت ہر گز برداشت نہیں کی جائیگی

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود کی زیر صدات ضلعی محکموں کے افسروں کا اجلاس ہوا جس میں محکمانہ کارکردگی و جاری منصوبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی پر غور کیا گیا اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔

انسداد سموگ مہم پر عملدرآمد اورستھرا پنجاب و واسا جھنگ کے افسروں سے صفائی آپریشن و سیوریج مسائل کے ازالہ بارے اقدامات پر بریفنگ لی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود نے تمام افسروں کو ہدایات جاری کیں کہ عوامی فلاحی منصوبوں پر تیزی اور شفافیت کے ساتھ عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے ۔اس ضمن میں کسی قسم کی سستی اور غفلت ہر گز برداشت نہیں کی جائیگی۔

