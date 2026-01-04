کارپوریشن، پی ایچ اے کی غفلت، شہر کو وال چاکنگ، غیر قانونی تشہیر سے پاک نہ کیا جاسکا
دیواروں پر جگہ جگہ تحاریر سے شہر کی خوبصورتی گہناگئی ، بینرز، سٹیمرز ،بل بورڈز، ہورڈنگز آویزاں،نازیباجملے بھی تحریر ، وزیر اعلیٰ کا وال چاکنگ ختم کرنیکا خصوصی حکم بھی نظرانداز
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن اور پی ایچ اے کی غفلت کے باعث شہر کو وال چاکنگ اور غیر قانونی تشہیر سے پاک نہ کیا جاسکا ۔شہری علاقوں میں جگہ جگہ دیواروں پر لکھی گئی تحاریر سے شہر کی خوبصورتی گہنا گئی ،کمشنر کے خصوصی احکامات کے باوجود شہر کو وال چاکنگ سے پاک نہیں کیا جاسکا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی احکامات بھی کسی کام نہ آئے ۔فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن اور پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے عدم تعاون اور غفلت پرشہر میں جگہ جگہ بینرز ،سٹیمرز، بل بورڈز، ہورڈنگز اور دیواروں پر مختلف تحاریر موجود ہیں جس سے شہر کی خوبصورتی گہنا چکی ہے۔
جہاں پر بھی نظر جاتی ہے وہاں پھول پودوں اور سبزے کی بجائے بینرز پینا فلیکسز سٹیمرز، بل بورڈز اور ہورڈنگز ہی نظر آتے ہیں۔ پی ایچ اے کوشہر کو خوبصورت بنانے کیلئے سالانہ کروڑوں کا بجٹ دیاجاتا ہے اسکے باوجود شہر کی خوبصورتی برقرار رکھنے کیلئے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ۔ کارپوریشن کی غفلت سے شہر بھر کی سڑکوں کے کنارے اور رہائشی علاقوں کی دیواروں پر وال چاکنگ کرتے ہوئے غیر اخلاقی جملے بھی تحریر کیے گئے ہیں ۔وزیر اعلی ٰمریم نواز نے شہروں سے وال چاکنگ خاتمے کے خصوصی احکامات دئیے تھے جس پر ڈویژنل کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کارپوریشن کو وال چاکنگ ختم کرنے کی ہدایت دی مگر شہر میں اب بھی جگہ جگہ وال چاکنگ موجود ہے ۔