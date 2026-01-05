صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجاہد ختم نبوت نعیم اختر جانباز انتقال کر گئے

  • فیصل آباد
مجاہد ختم نبوت نعیم اختر جانباز انتقال کر گئے

پیرمحل (نمائندہ دنیا) مجاہد ختم نبوت نعیم اختر جانباز انتقال کر گئے ۔ ان کی نماز جنازہ مرکزی جنازہ گاہ پیرمحل میں ادا کی گئی۔۔۔

 جس میں چوہدری خالد سردار سابق ضلع نائب ناظم، چوہدری سرور انجم سرپرست اعلیٰ، رانا اشرف جنرل سیکرٹری، میاں اسد حفیظ صدر، قاسم بھٹی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، رانا محمد جمیل راہنما پاکستان سمیت علمائے کرام، تاجران، سیاسی و سماجی فلاحی شخصیات اور ہر مکتبہ فکر کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کل بروز منگل بوقت 11 بجے دن غوثیہ مسجد، غوثیہ آباد پیرمحل میں ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر