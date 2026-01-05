جڑانوالہ:ٹرانسفارمر چوری علاقے کی بجلی معطل
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)دھند اور حدِ نگاہ کم ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر میں ٹرانسفارمر چوری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔
گزشتہ رات بے نظیر پارک کے باہر نصب ایک ٹرانسفارمر نامعلوم ملزمان نے اتار کر لے گئے ، جس سے علاقے کی بجلی معطل ہو گئی۔فیسکو حکام نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایس ڈی او فیسکو محمد وسیم نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر اچانک بجلی بند ہو جائے یا ٹرانسفارمر کے قریب کوئی مشکوک سرگرمی دیکھیں، تو فوراً شکایت سنٹر یا ایس ڈی او کے نمبرز 18131410370 اور 0370-1801141 پر اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے ۔