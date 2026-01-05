صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے خالد ٹاؤن میں پولیس نے مختلف گھروں کی چیکنگ کے دوران کرایہ کے گھر میں رہائش پذیر ایک شہری کو گرفتار کر لیا، جس نے متعلقہ تھانے میں اندراج نہیں کروایا تھا۔۔۔

 تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے خالد ٹاؤن میں پولیس نے مختلف گھروں کی چیکنگ کے دوران کرایہ کے گھر میں رہائش پذیر ایک شہری کو گرفتار کر لیا، جس نے متعلقہ تھانے میں اندراج نہیں کروایا تھا۔پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

 

