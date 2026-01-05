کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر شہری گرفتار
تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے خالد ٹاؤن میں پولیس نے مختلف گھروں کی چیکنگ کے دوران کرایہ کے گھر میں رہائش پذیر ایک شہری کو گرفتار کر لیا، جس نے متعلقہ تھانے میں اندراج نہیں کروایا تھا۔پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔