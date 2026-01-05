کرپشن میں ملوث 2پولیس افسروں کو نوکری سے برخاست کر دیا
محکمہ میں کرپٹ اور نااہل افسران کی کوئی جگہ نہیں:آر پی او سہیل اختر سکھیرا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے کرپشن اور بے ضابطگیوں میں ملوث سابق ایس ایچ او سب انسپکٹر بابر گجر اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر سہیل سلیمان کو نوکری سے برخاست کر دیا۔تفصیلات کے مطابق دونوں افسران تھانہ کھڑیانوالہ اور تھانہ ڈی ٹائپ کالونی میں کرپشن، نااہلی اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر نوکری سے فارغ کیے گئے ۔ آر پی او نے کہا کہ محکمہ میں کرپٹ اور نااہل افسران کی کوئی جگہ نہیں، فرض شناس افسران کی حوصلہ افزائی جاری رہے گی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔