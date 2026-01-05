صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ میں چادر پھنسنے سے 45 سالہ محنت کش جاں بحق

  • فیصل آباد
رکشہ میں چادر پھنسنے سے 45 سالہ محنت کش جاں بحق

چک نمبر 359 ج ب کے شکیل کے سرمیں چوٹیں ،لاش ورثاکے حوالے

گوجرہ (نمائندہ دنیا) رکشہ کی شافٹ میں چادر پھنسنے سے 45 سالہ محنت کش جاں بحق ہو گیا، بتایاگیاہے کہ چک نمبر 359 ج ب کا رہائشی شکیل احمد اپنے بیٹے کے ہمراہ لوڈر رکشہ میں شہر سے گاؤں جا رہا تھا کہ گاؤں کے قریب شکیل احمد کی گرم چادر رکشہ کی شافٹ میں پھنس گئی، جس کے نتیجے میں وہ رکشہ سے گر گیا اور سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے اسے فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال گوجرہ منتقل کیا، لیکن وہاں پہنچنے سے قبل ہی وہ جانبر نہ ہو سکا۔ صدر پولیس گوجرہ نے نعش تحویل میں لے کر ضروری قانونی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر