کمالیہ:تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سہولت و شکایات کیلئے خصوصی نمبر متعارف

  • فیصل آباد
کمالیہ:تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سہولت و شکایات کیلئے خصوصی نمبر متعارف

کمالیہ (نمائندہ خصوصی) تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ میں عوامی سہولت، شفافیت اور فوری داد رسی کو یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی مریض سہولت و شکایات نمبر 0314-6282510 متعارف کروایا گیا ہے۔

اس حوالے سے ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ میاں عدیل عارف نے بتایا کہ اس نمبر کے ذریعے اگر کسی مریض کو ہسپتال میں ادویات کی عدم فراہمی، ڈاکٹروں، نرسنگ یا دیگر عملے کے رویے سے متعلق کوئی شکایت ہو تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے براہِ راست رابطہ کر سکتا ہے ۔ موصول ہونے والی شکایات پر اسی دن کارروائی کی جائے گی اور شکایت کنندہ کو مکمل طور پر آگاہ بھی کیا جائے گا۔

 

