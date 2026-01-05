حضرت علی کی حیات طیبہ انسانیت کیلئے مشعل راہ :صاحبزادہ عزیر سلطان
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر سیاسی و سماجی شخصیت چودھری گوشہ آرائیں کی جانب سے گڑھ موڑ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں صاحبزادہ عزیر سلطان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ۔تقریب میں معروف نعت خواں سید قمر برادران نے کلام پیش کیا۔ صاحبزادہ عزیر سلطان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ حضرت علی کی حیات طیبہ روئے زمین پر انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔