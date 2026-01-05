صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت علی کی حیات طیبہ انسانیت کیلئے مشعل راہ :صاحبزادہ عزیر سلطان

  • فیصل آباد
حضرت علی کی حیات طیبہ انسانیت کیلئے مشعل راہ :صاحبزادہ عزیر سلطان

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر سیاسی و سماجی شخصیت چودھری گوشہ آرائیں کی جانب سے گڑھ موڑ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں صاحبزادہ عزیر سلطان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ۔تقریب میں معروف نعت خواں سید قمر برادران نے کلام پیش کیا۔ صاحبزادہ عزیر سلطان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ حضرت علی کی حیات طیبہ روئے زمین پر انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر