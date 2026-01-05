صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا ثنااللہ خاں کا 30 چک میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

  • فیصل آباد
گیس فراہمی، سڑکوں اور ہسپتال کی اپگریڈیشن کے منصوبوں کا اعلان

 فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثنااللہ خاں نے 30 چک میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج گیس کی فراہمی کا افتتاح کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کی ہر آبادی تک سوئی گیس پہنچانے کا منصوبہ جاری ہے اور ووٹ دینے یا نہ دینے والوں کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔

رانا ثنااللہ نے بتایا کہ 29 کلو میٹر سڑک منظور کی گئی ہے جس پر 1 ارب روپے لاگت آئے گی اور معیار میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے کنٹریکٹس بھی مکمل ہو چکے ہیں اور اگلے چھ ماہ میں ان کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ پورے حلقے میں صرف ایک ہی ہسپتال ہے جس کی اپگریڈیشن جاری ہے اور سدھار بائی پاس کے قریب دس ایکڑ اراضی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے لیے محکمہ صحت کے نام الاٹ کر دی گئی ہے ۔

 

