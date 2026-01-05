چناب نگر: کپڑوں، جوتوں اور یونیفارم کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ
چناب نگر (نامہ نگار) موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گرم کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے ، جس نے متوسط اور غریب طبقے کے افراد کے لیے سردی میں خود کو محفوظ رکھنا مشکل بنا دیا ہے۔
تاجر موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی خود ساختہ اضافے کر کے مہنگائی کے ستائے شہریوں کی جیبوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ بھی طلبہ کے یونیفارم میں بار بار تبدیلی کر کے والدین پر اضافی مالی دباؤ ڈال رہی ہے ۔شہریوں نے کہا کہ ہر دکاندار نے اپنی دکان کے کرایہ اور لوکیشن کے مطابق قیمتیں مقرر کی ہیں، جس کے باعث موجودہ حالات میں متوسط اور کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے سردی سے تحفظ اور بچوں کی تعلیم کے لیے ضروری سامان خریدنا مشکل ہوگیا ہے۔