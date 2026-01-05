صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر: کپڑوں، جوتوں اور یونیفارم کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

  • فیصل آباد
چناب نگر: کپڑوں، جوتوں اور یونیفارم کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

چناب نگر (نامہ نگار) موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گرم کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے ، جس نے متوسط اور غریب طبقے کے افراد کے لیے سردی میں خود کو محفوظ رکھنا مشکل بنا دیا ہے۔

تاجر موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی خود ساختہ اضافے کر کے مہنگائی کے ستائے شہریوں کی جیبوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ بھی طلبہ کے یونیفارم میں بار بار تبدیلی کر کے والدین پر اضافی مالی دباؤ ڈال رہی ہے ۔شہریوں نے کہا کہ ہر دکاندار نے اپنی دکان کے کرایہ اور لوکیشن کے مطابق قیمتیں مقرر کی ہیں، جس کے باعث موجودہ حالات میں متوسط اور کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے سردی سے تحفظ اور بچوں کی تعلیم کے لیے ضروری سامان خریدنا مشکل ہوگیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فرنیچر نہ اساتذہ 4 سال سے گرلز ہائی سکول ویران

سکندر پور میں سیوریج کا نظام برباد ، پانی گلیوں میں جمع

منشا بٹ نے یو سی گوہد پور میں سڑک کا افتتاح کردیا

فو ڈسیفٹی ٹیم نے 1700کلو مردہ مرغیاں تلف کردیں

ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین کا سی ای او ہیلتھ کیساتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

آرپی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا تھانہ اروپ اور جناح روڈ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر