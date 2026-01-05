اقوام متحدہ کشمیربارے اپنی قرارداد پرعملدرآمدکرائے :آفتاب عظیم بخاری
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین سید آفتاب عظیم بخاری نے مقبوضہ کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ 5 جنوری 1949 کو منظور کی گئی اپنی قرارداد پر فوری عملدرآمد یقینی بنائے ، جس میں مقبوضہ کشمیری عوام کو استصوابِ رائے کا حق دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سید آفتاب عظیم بخاری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کچھ طاقتور ممالک کے مفادات کی غلامی میں اپنی حیثیت کھو چکی ہے۔ اور وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر خاموش تماشائی بن چکی ہے ۔