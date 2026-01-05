صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ کشمیربارے اپنی قرارداد پرعملدرآمدکرائے :آفتاب عظیم بخاری

  • فیصل آباد
اقوام متحدہ کشمیربارے اپنی قرارداد پرعملدرآمدکرائے :آفتاب عظیم بخاری

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین سید آفتاب عظیم بخاری نے مقبوضہ کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

  ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ 5 جنوری 1949 کو منظور کی گئی اپنی قرارداد پر فوری عملدرآمد یقینی بنائے ، جس میں مقبوضہ کشمیری عوام کو استصوابِ رائے کا حق دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سید آفتاب عظیم بخاری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کچھ طاقتور ممالک کے مفادات کی غلامی میں اپنی حیثیت کھو چکی ہے۔ اور وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر خاموش تماشائی بن چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر