صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ:2دیہات کو ماڈل ویلج بنانے کی منظوری دیدی گئی

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ:2دیہات کو ماڈل ویلج بنانے کی منظوری دیدی گئی

چک 335 گ ب اور 521 گ ب پرپر 20 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی جائیگی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) حکومتِ پنجاب نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے دو دیہات، چک نمبر 335 گ ب اور چک نمبر 521 گ ب کو ماڈل ویلج (مثالی گاؤں) بنانے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے ۔اس منصوبے کے تحت پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی (PRMSC) کے زیر اہتمام دیہات میں جدید شہری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق ماڈل ویلج منصوبے پر مجموعی طور پر 20 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کی جائے گی۔منصوبے کے تحت صاف پانی کی فراہمی، جدید سیوریج و ڈرینیج سسٹم، پختہ گلیوں کی تعمیر، سٹریٹ لائٹس، صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ دیہی آبادی کا معیارِ زندگی بہتر بنایا جا سکے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف دیہات کی مجموعی حالت میں نمایاں بہتری آئے گی بلکہ شہری سہولیات کی فراہمی سے عوام کو درپیش دیرینہ مسائل بھی حل ہوں گے ۔ علاقہ مکینوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کر کے عملی فوائد فراہم کریگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر