  • فیصل آباد
ٹو بہ : نہر لوئر جھنگ برانچ میں غیر قانونی ریت کی کان کنی

محکمہ نہر، پیڈا، اور پولیس کی مبینہ غفلت کے باعث ریت مافیا سرگرم ،کاشتکار متاثر

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) نہر لوئر جھنگ برانچ میں پانی کی سالانہ بندی کے موقع پر غیر قانونی طور پر ریت نکالنے کا عمل جاری ہے ، جس سے کاشتکاروں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے ۔ محکمہ نہر، پیڈا، اور مقامی پولیس کی مبینہ غفلت کے باعث ریت مافیا سرگرم ہو گیا ہے ۔کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ نہر سے ریت نکالنے سے گہرے کھڈے پڑ جاتے ہیں، جس سے نہر میں پانی کے کٹاؤ کے باعث شگاف کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور نہر کا بیڈ لیول موہگہ سے نیچا ہو جاتا ہے ۔ نتیجتاً پانی تیزی سے آگے گزر جاتا ہے اور کاشتکاروں کو کم مقدار میں پانی ملتا ہے ، جس کی وجہ سے فصل متاثر ہو رہی ہے۔

ریف کے مطابق، ریت مافیا غیر قانونی طور پر بغیر کسی نیلامی کے لاکھوں روپے مالیت کی ریت سٹاک کر لیتا ہے ، اور انتظامیہ کی مبینہ غفلت و پشت پناہی میں متعلقہ محکمہ کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچتا ہے ۔ محکمہ کے افسران ریت مافیا کے خلاف صرف حد درجہ کارروائی کرنے تک محدود ہیں۔سماجی حلقوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپشن کے کاروبار میں ملوث بااثر افراد اور مبینہ غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

