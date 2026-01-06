صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری سے روکنے پر اہلکار کو دھمکیاں

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے سے منع کرنے پر ٹریفک اہلکار کو دھمکیاں دی جانے لگیں۔

تھانہ ریل بازار کے علاقے گمٹی چوک کے قریب دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے والے شہری کو روک کر اس کی گاڑی کا چالان کیا گیا، تو ملزم نے مبینہ طور پر ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بھی پیدا کی گئی۔ جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے اس کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

