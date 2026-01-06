انار کلی بازار میں ماہانہ درس قرآن و حدیث
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )انجمن تاجران انار کلی بازار کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن و حدیث AR فیبرکس انار کلی بازار جھنگ صدر میں منعقد ہوا۔
تقریب کی صدارت عبدالرحمن انصاری نے کی جبکہ مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی نے خطاب کیا۔انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ، اور مشکل وقت میں دعا سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔