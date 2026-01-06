صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انار کلی بازار میں ماہانہ درس قرآن و حدیث

  • فیصل آباد
انار کلی بازار میں ماہانہ درس قرآن و حدیث

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )انجمن تاجران انار کلی بازار کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن و حدیث AR فیبرکس انار کلی بازار جھنگ صدر میں منعقد ہوا۔

تقریب کی صدارت عبدالرحمن انصاری نے کی جبکہ مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی نے خطاب کیا۔انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ، اور مشکل وقت میں دعا سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

صدر گوجرانوالہ چیمبر کی وزیر صحت، کمشنر، ڈی سی سے ملاقات

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں گے : ڈی سی

ڈی سی گجرات سے ممتاز بزنس مین رضوان احمد کی ملاقات

سیالکوٹ : شمس پورہ میں میگا ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

ن لیگ نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے منصوبے دئیے : بلال تارڑ

گجرات:نواحی گائوں کھرانہ پیر غازی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس