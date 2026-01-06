ایف ڈی اے کی مبینہ غفلت، کالونیوں میں سہولیات کا فقدان
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کی مبینہ غفلت اور غیر قانونی ڈویلپرز کے ساتھ ملی بھگت کے باعث ایف ڈی اے سے منظور شدہ رہائشی کالونیوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے ۔
کئی کالونیوں میں بجلی جیسی بنیادی سہولت بھی میسر نہیں، جس کے باعث پلاٹ خرید کر گھر بنانے والے شہری کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ایف ڈی اے کے دفاتر کے چکر لگا لگا کر مایوس ہو چکے ہیں۔ایف ڈی اے نے غیر قانونی ڈویلپرز کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ۔ یہ ڈویلپرز قوائد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زمین پر قبضہ کرتے اور پلاٹس فروخت کر دیتے ہیں، جبکہ زمین مالکان کو ادائیگیاں بھی نہیں کرتے ۔ اس طرح غیر قانونی ڈویلپرز دوہرا فراڈ کرتے ہیں: ایک جانب زمین کے مالکان سے ادائیگی کے بغیر قبضہ اور دوسری جانب پلاٹس کی فروخت کے ذریعے خریداروں کے ساتھ فراڈ۔شہری اکثر نیب اور ایف آئی اے میں شکایات لے کر پہنچتے ہیں، جس کے بعد دونوں اداروں کو ایف ڈی اے کے امور بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایف ڈی اے بروقت کارروائی کرے تو نہ صرف شہریوں کو فراڈ سے بچایا جا سکتا ہے ۔