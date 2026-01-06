صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر صحافی چودھری طارق محمود انتقال کر گئے

  • فیصل آباد
سینئر صحافی چودھری طارق محمود انتقال کر گئے

رجانہ (نمائندہ روزنامہ دنیا)رجانہ پریس کلب کے چیئرمین، ڈائریکٹر رحمان پبلک ہائی سکول رجانہ، معروف تعلیم دوست، سینئر صحافی اور سماجی شخصیت چودھری طارق محمود مختصر عرصہ علیل رہنے کے بعد خالقِ حقیقی سے جا ملے ۔

مرحوم کی نمازِ جنازہ چک نمبر 291 گ ب کی مرکزی جنازگاہ میں ادا کی گئی، جس میں علاقہ بھر سے سیاسی، سماجی، صحافتی، مذہبی رہنماؤں، وکلا اور مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نمازِ جنازہ کے بعد مرحوم کی میت کو ان کے آبائی گاؤں کے قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

 

