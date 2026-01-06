پولیس لائن میں جنرل پریڈ، فورس کی فٹنس،ڈسپلن کا مظاہرہ
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر پولیس لائن فیصل آباد میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔
پریڈ کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا۔جنرل پریڈ میں اے ایس پی پیپلز کالونی بسل اریز فاروقی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پولیس ملازمان کا ٹرن آؤٹ چیک کیا۔ پریڈ میں لائن آفیسرز سمیت ضلع بھر سے پولیس افسران و ملازمان، ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس، ایس پی یو اور ٹریفک پولیس کے دستوں نے شرکت کی۔اے ایس پی بسل اریز فاروقی نے پولیس کے چاک و چوبند دستے سے سلامی لی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جنرل پریڈ پولیس فورس کے جوانوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔ جنرل پریڈ کا بنیادی مقصد پولیس اہلکاروں کی فزیکل فٹنس، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید بہتری لانا ہے ۔