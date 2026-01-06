جھنگ پولیس کا ٹاؤٹ مافیا اور رسہ گیروں کیخلاف کریک ڈاؤن
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع جھنگ میں ٹاؤٹ مافیا اور رسہ گیروں کے خاتمے کے لیے پولیس کی جانب سے غیر معمولی اور نتیجہ خیز اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کیا۔ڈی پی او نے واضح پیغام دیا کہ جرائم میں سہولت کاری کرنے والے ، رسہ گیری کرنے والے اور ٹاؤٹ مافیا سے تعلق رکھنے والے تمام عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کارروائیاں محض رسمی نہیں ہونی چاہئیں بلکہ ٹھوس اور قابلِ دید نتائج سامنے آنے چاہئیں تاکہ عوام کا پولیس پر اعتماد مزید مضبوط ہو۔ڈی پی او جھنگ کی قیادت میں اب تک ٹاؤٹ مافیا اور رسہ گیری میں ملوث 29 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید عناصر کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے انٹیلی جنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔