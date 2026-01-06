صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ پولیس کا ٹاؤٹ مافیا اور رسہ گیروں کیخلاف کریک ڈاؤن

  • فیصل آباد
جھنگ پولیس کا ٹاؤٹ مافیا اور رسہ گیروں کیخلاف کریک ڈاؤن

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع جھنگ میں ٹاؤٹ مافیا اور رسہ گیروں کے خاتمے کے لیے پولیس کی جانب سے غیر معمولی اور نتیجہ خیز اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کیا۔ڈی پی او نے واضح پیغام دیا کہ جرائم میں سہولت کاری کرنے والے ، رسہ گیری کرنے والے اور ٹاؤٹ مافیا سے تعلق رکھنے والے تمام عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کارروائیاں محض رسمی نہیں ہونی چاہئیں بلکہ ٹھوس اور قابلِ دید نتائج سامنے آنے چاہئیں تاکہ عوام کا پولیس پر اعتماد مزید مضبوط ہو۔ڈی پی او جھنگ کی قیادت میں اب تک ٹاؤٹ مافیا اور رسہ گیری میں ملوث 29 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید عناصر کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے انٹیلی جنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے بڑے ترقیاتی منصوبے فنڈز کے منتظر : کام سست روی کا شکا ر

مین ہولز کورز چوری‘سخت قوانین متعارف کروانے پر غور

ریونیو اہداف،نئے سیکٹرز کے قیام بارے جائزہ اجلاس

موسمِ سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا:صوبائی وزیرتعلیم

بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانا میرا مشن :گورنر سلیم حیدر

رائیونڈ تا شاہدرہ گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام شروع،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس