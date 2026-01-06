اینٹوں کی قیمتیں اور معیار شہریوں کیلئے باعث تشویش
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور نواحی علاقوں میں بھٹہ خشت مالکان اینٹوں کے منہ مانگے دام وصول کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ اینٹوں کی مقدار پوری نہیں کی جا رہی اور معیار کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔
متعلقہ افسر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جس کے باعث کنٹرول ریٹ پر معیاری اینٹیں شہریوں کے لیے محض خواب بن گئی ہیں۔چناب نگر اور گردونواح کے بھٹہ جات پر چوربازاری اور ناجائز منافع خوری عروج پر ہے ۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ کنٹرول ریٹ پر اینٹوں کی فروخت عملی طور پر ختم ہو چکی ہے ، جبکہ اینٹوں کی مناسب مقدار بھی دستیاب نہیں۔ بھٹہ مالکان کھلے عام دھڑلے سے غیر قانونی منافع کما رہے ہیں۔سروے کے دوران درجنوں بھٹوں پر نرخوں اور معیار کی جانچ پڑتال کی گئی تو سادہ لوح شہری لٹتے نظر آئے ۔ متعلقہ افسروں کی نااہلی اور مبینہ بدعنوانیوں کے باعث نہ صرف عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ سولنگ، نالیاں اور بلڈنگز میں جاری کروڑوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں میں بھی خستہ حال اور غیر معیاری اینٹیں استعمال ہو رہی ہیں۔ علاوہ ازیں، بھٹہ مالکان من مرضی کے ریٹس وصول کر کے سرکاری خزانے کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔