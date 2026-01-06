صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:پک اینڈ ڈراپ کی سہولت نہ ہونے پر والدین پریشان

  • فیصل آباد
گوجرہ (نمائندہ دنیا )چک نمبر 161 گ ب نئی آبادی کے رہائشی مسکین علی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ۔۔۔

ان کے دو بچے ، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جو گونگے اور بہرے ہیں اور سپیشل ایجوکیشن گوجرہ میں زیر تعلیم ہیں، کے لیے سرکاری سکول بس کا روٹ بڑھا کر گاؤں تک پہنچایا جائے ۔مسکین علی نے بتایا کہ بس موجودہ روٹ پر صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر بچوں کو چھوڑتی ہے ، جس کی وجہ سے انہیں روزانہ کے لیے رکشہ یا وین کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے ، جو وہ بے روزگار اور غریب ہونے کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے ۔ انہوں نے کہا کہ اسکول انتظامیہ کو متعدد درخواستیں دی گئی ہیں، مگر پرنسپل نے صاف انکار کر دیا کہ بس کو مزید دو کلومیٹر گاؤں تک لے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔مسکین علی نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے کہ سرکاری بس کے روٹ میں دو کلومیٹر کا اضافہ منظور کیا جائے تاکہ بچے آسانی سے سپیشل ایجوکیشن سکول پہنچ سکیں۔ کیونکہ سکول انتظامیہ کے مطابق ادارے کے پاس اس کا مالیاتی انتظام نہیں ہے ۔

 

 

