صحافی اختر عباس اختر کے کزن کا انتقال
پینسرہ(نمائندہ دنیا)مقامی صحافی ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد یونین آف جرنلٹس اور نمائندہ دنیا نیوز اختر عباس اختر کے کزن علی فیاض کوثر اور ڈاکٹر امداد کے بھائی رضا مہدی عرف تاج رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے۔
ان کی نماز جنازہ چک نمبر 245ر ب آبادی حسین آباد کے قبرستان میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ریئس ادارہ گورمنٹ اسلامیہ ہائی سکول سر ممتاز،سر گلزار،سر مظہر عباس،مزدور راہنما شیخ نثار احمد ،ملک ممتاز،رانا رضوان ،رانا رضوان کے علاوہ اہل علاقہ کے کثیر تعداد نے شرکت کی۔