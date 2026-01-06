صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ لائیوسٹاک کی خدمات،2لاکھ سے زائد جانوروں کا علاج

  • فیصل آباد
محکمہ لائیوسٹاک کی خدمات،2لاکھ سے زائد جانوروں کا علاج

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر حنا ظفر کی زیر نگرانی محکمہ لائیوسٹاک نے سال 2025 کے دوران مویشی پال حضرات کی فلاح و بہبود، پیداوار میں اضافہ اور بیماریوں کے تدارک کے لیے عملی اقدامات کیے ۔

ضلعی چار موبائل ویٹرنری ڈسپنسریوں نے دیہی علاقوں میں مجموعی طور پر 2 لاکھ 39 ہزار 457 جانوروں کو علاج فراہم کیا۔ 1631 کسان لائیوسٹاک میٹنگز منعقد کی گئیں اور متعدی بیماریوں کے سدباب کیلئے بڑے پیمانے پر مفت حفاظتی ٹیکہ جات لگائے گئے ۔ پنجاب لائیوسٹاک کارڈ پروگرام کے تحت 443 مویشی پال حضرات نے فیز ون میں کارڈ حاصل کر کے 4 کروڑ 94 لاکھ 81 ہزار روپے استعمال کیے جبکہ فیز ٹو میں 863 مویشی پال حضرات کارڈ وصول کر چکے ہیں اور 4 کروڑ 25 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ڈاکٹر حنا ظفر نے کہا کہ محکمہ لائیوسٹاک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کسان دوست پالیسیاں نافذ کر رہا ہے اور عوامی خدمت کا یہ سفر آئندہ بھی جاری رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گول باغ کا آرائشی منصوبہ 55 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل، افتتاحی تقریب

مالکان پالتو کتوں کی ہر صورت رجسٹریشن کرائیں،خالد جاوید

ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام کیلئے اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

ترقیاتی کاموں کے باعث متعدد فیڈرز سے بجلی بندرہے گی

روزنامہ دنیاکے نیوزایجنٹ ملک محمد عباس انتقال کرگئے

اسلحہ کے زور پر لڑکی سے زیادتی کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس