محکمہ لائیوسٹاک کی خدمات،2لاکھ سے زائد جانوروں کا علاج
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر حنا ظفر کی زیر نگرانی محکمہ لائیوسٹاک نے سال 2025 کے دوران مویشی پال حضرات کی فلاح و بہبود، پیداوار میں اضافہ اور بیماریوں کے تدارک کے لیے عملی اقدامات کیے ۔
ضلعی چار موبائل ویٹرنری ڈسپنسریوں نے دیہی علاقوں میں مجموعی طور پر 2 لاکھ 39 ہزار 457 جانوروں کو علاج فراہم کیا۔ 1631 کسان لائیوسٹاک میٹنگز منعقد کی گئیں اور متعدی بیماریوں کے سدباب کیلئے بڑے پیمانے پر مفت حفاظتی ٹیکہ جات لگائے گئے ۔ پنجاب لائیوسٹاک کارڈ پروگرام کے تحت 443 مویشی پال حضرات نے فیز ون میں کارڈ حاصل کر کے 4 کروڑ 94 لاکھ 81 ہزار روپے استعمال کیے جبکہ فیز ٹو میں 863 مویشی پال حضرات کارڈ وصول کر چکے ہیں اور 4 کروڑ 25 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ڈاکٹر حنا ظفر نے کہا کہ محکمہ لائیوسٹاک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کسان دوست پالیسیاں نافذ کر رہا ہے اور عوامی خدمت کا یہ سفر آئندہ بھی جاری رہے گا۔