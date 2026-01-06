گوجرہ:ہسپتال کے قریب الیکٹرک بس سٹاپ کی فوری منظوری کا مطالبہ
گوجرہ (نمائندہ دنیا )سیکرٹری بار ایسوسی ایشن گوجرہ محمد اکرم ملک ایڈووکیٹ نے عوامی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکٹرک بس سروس منصوبے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اہم مطالبات کر دئیے ۔
محمد اکرم ملک نے کہا کہ گورنمنٹ آئی کم جنرل ہسپتال (تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال) کے قریب بس سٹاپ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ دور دراز سے آنے والے مریض اور ان کے لواحقین آسانی سے ہسپتال پہنچ سکیں۔انہوں نے مزید کہا کہ مناسب ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔سیکرٹری بار نے مطالبہ کیا کہ جھنگ روڈ بیس لائن اور دھمہ بنگلہ پر بھی بس سٹاپس کی فوری منظوری دی جائے ۔