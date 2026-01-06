صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل بس سٹینڈ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ری ویمپنگ جاری

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ کے اقدامات کے تحت شہر کی خوبصورتی اور عوامی سہولیات بہتر بنانے کے لیے جنرل بس اسٹینڈ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ری ویمپنگ جاری ہے ۔

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے جاری کاموں کا معائنہ کیا اور ترقیاتی کاموں کی رفتار و معیار کا جائزہ لیا۔چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ولید عثمان نے بریفنگ دی کہ ویٹنگ ایریا کو بہتر بنایا جا رہا ہے ، داخلی و خارجی راستوں کی تعمیر جاری ہے ، وال آرٹ، شجرکاری اور دیگر خوبصورتی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 

