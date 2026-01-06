ٹوبہ ٹیک سنگھ : ڈی پی او آ فس میں خواتین کیلئے جدید ڈے کیٔر سنٹر قائم
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹو بہ ٹیک سنگھ پولیس نے خواتین پولیس افسران و ملازمین کی سہولت اور فلاح و بہبود کے لیے ڈی پی او آفس میں جدید ڈے کیٔر سنٹر قائم کیا ہے ۔
یہ سنٹر بچوں کی محفوظ اور معیاری دیکھ بھال کے ساتھ خوشگوار ماحول اور تمام بنیادی سہولیات فراہم کرتا ہے ، تاکہ دورانِ ڈیوٹی خواتین ملازمین یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ ڈی پی او عبادت نثار نے کہا کہ خواتین ملازمین کے لیے سہولت فراہم کرنا محکمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے