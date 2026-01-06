صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام منشیات فروشوں کیخلاف پو لیس کا ساتھ دیں:ڈاکٹر نوید

  • فیصل آباد
چناب نگر(نامہ نگار)منشیات فروش ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، نا جانے کتنے لوگ ان افراد کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔

تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان ناسوروں کا خاتمہ کریں گے ، ان خیالات کا اظہار ڈی پی او ڈاکٹرنوید عاطف نے روزنامہ دنیاسے گفتگو کرتے ہوئے کیا، ان کا مزید کہنا تھا کہ منشیات سے ہماری نوجوان نسل بری طرح تباہ ہورہی ہے ، طلبا کو منشیات کے نقصانات سے آگاہی دینا بھی بہت ضروری ہے ، انشا اﷲ ضلع کو منشیات سے پاک کر کے اپنی نسلوں کو نشہ کی لعنت سے بچایا جائے گا، منشیات فروشوں کیخلاف کاروائیوں کا عمل بھی جاری ہے اور منشیات فروشوں کو عدالتوں سے سزائیں بھی دی جاری ہیں، ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس منشیات کے خاتمے کے لیے ہرممکن اقدامات کررہی ہے تاہم عوام کو بھی چاہیے کہ منشیات کے مکمل خاتمہ کے لیے پولیس کا ساتھ دیں۔

 

