گوجرہ :ڈاکوؤ ں نے دو افراد کو لوٹ لیا
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)دو مختلف وارداتو ں میں ڈاکوؤ ں نے دو افراد کو لوٹ لیا ۔ محلہ صدیق پا رک کا محمد عاقب موٹر سا ئیکل پر جھنگ روڈ سے گھر آ رہا تھا کہ۔۔۔
دھمہ بنگلہ نہر کے قریب دو موٹر سا ئیکل سوار ڈا کوؤ ں نے گن پوا ئنٹ پر روک لیا اور اسلحہ کے زور پر با ئیس ہزار روپے نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے علا وہ ازیں چک نمبر 241 گ ب کا محمد افضل اپنے ڈیرہ پر موجود تھا کہ دو موٹر سا ئیکل سوار ڈاکو آ گئے اور جا ن سے مار دینے کی دھمکی دے کر ہزارو ں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ۔