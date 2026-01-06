صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ :ڈاکوؤ ں نے دو افراد کو لوٹ لیا

  • فیصل آباد
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)دو مختلف وارداتو ں میں ڈاکوؤ ں نے دو افراد کو لوٹ لیا ۔ محلہ صدیق پا رک کا محمد عاقب موٹر سا ئیکل پر جھنگ روڈ سے گھر آ رہا تھا کہ۔۔۔

دھمہ بنگلہ نہر کے قریب دو موٹر سا ئیکل سوار ڈا کوؤ ں نے گن پوا ئنٹ پر روک لیا اور اسلحہ کے زور پر با ئیس ہزار روپے نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے علا وہ ازیں چک نمبر 241 گ ب کا محمد افضل اپنے ڈیرہ پر موجود تھا کہ دو موٹر سا ئیکل سوار ڈاکو آ گئے اور جا ن سے مار دینے کی دھمکی دے کر ہزارو ں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ۔

 

