پینسرہ:غریب، یتیم اور بزرگوں میں گرم کپڑے و جوتے تقسیم کرنے کی اپیل
پینسرہ (نمائندہ دنیا )چیئرمین صدائے حق ویلفیئر رانا صغیر احمد منج نے کہا ہے کہ سردی کی لہر کے دوران اپنے اردگرد موجود غریب، یتیم اور مستحق افراد کو نظر انداز کرنا انسانیت کے تقاضوں کے منافی ہے ۔
انہوں نے کہا ایسے بچے اور بزرگ جو سردی کی شدت برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے ، انہیں گرم کپڑے، جوتے فراہم کرنا نہ صرف انسانی ہمدردی بلکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے ۔ معاشرے کے صاحبِ حیثیت افراد بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سرد موسم کے پیش نظر مستحق خاندانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔