دل کے مریض 12 سالہ بچے نے لڈو کی گوٹی نگل لی ،نجی ہسپتال میں کامیاب آپریشن

  • فیصل آباد
دل کے مریض 12 سالہ بچے نے لڈو کی گوٹی نگل لی ،نجی ہسپتال میں کامیاب آپریشن

فیصل آباد (نیوز رپورٹر )دل کے مریض 12 سالہ بچے نے لڈو کی گوٹی نگل لی۔

چائلڈ سپیشلسٹ سرجن ڈاکٹر نگینہ شہزادی نے نجی ہسپتال میں کامیاب آپریشن کرتے ہوئے گلے میں پھنسی لڈو کی گوٹی باہر نکال دی ، وارث پورہ کے رہائشی اور ذہنی طور پر معذور بچہ طارق گوٹی نگل لینے کے بعد خود سے کچھ بتا بھی نہیں پا رہا تھا ۔ڈاکٹر نگینہ کا کہنا تھا ذہنی معذور بچوں کی اس حوالہ سے خاص نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے ۔لہٰذا اس حوالے سے والدین کو پوری توجہ دینی چاہئے۔ تاکہ مسائل سے بچا جائے۔

 

