ماموں کانجن، پولیس کی کارروائی ،2منشیات فروش گرفتار
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ ماموں کانجن کی دبنگ کارروائی میں دو منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے جبکہ ساڑھے چار کلو چرس برآمد کر لی گئی۔
مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ ماموں کانجن مدثر قادر کی نگرانی میں پولیس نے منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ مخبر کی اطلاع پر خاتون تنویر بی بی کے قبضے سے 2 کلو 200 گرام چرس برآمد کی گئی، جبکہ کورائی چوک کے قریب نواحی گاؤں 510 گ ب کے رہائشی اعجاز ولد سکندر سے 2 کلو 260 گرام چرس برآمد کر کے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔