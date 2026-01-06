لالیاں میں کتوں کی لڑائی پر جوا، 35 افراد گرفتار، 10 فرار
لالیاں (نمائندہ دنیا )لالیاں کے نواحی علاقے چک بہادر کے قریب کتوں کی لڑائی پر جواء اور ہلڑ بازی کے دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 35 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ 10 افراد فرار ہو گئے ۔
دور دراز کے اضلاع سے بھی شوقین اس غیر قانونی سرگرمی میں شرکت کے لیے آئے تھے ۔ دورانِ کھیل فریقین میں جھگڑا ہو گیا، جس پر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی۔فوری کارروائی کرتے ہوئے تھانہ لالیاں کے سب انسپکٹر ولی حسن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ریڈ کیا اور موقع پر موجود 35 جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جواء پر لگائی گئی 146,000 روپے کی رقم، ویگو ڈالے ، 10 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی ہیں۔پولیس کے دیکھتے ہی 10 افراد اپنی گاڑیوں میں کتوں کو ڈال کر فرار ہو گئے ۔ تھانہ لالیاں نے مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔