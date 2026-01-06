شورکوٹ:فوجا ڈھارا میں نوجوان کا اغواء، 12گھنٹے بعد بازیاب
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )شورکوٹ کے نواحی علاقے فوجا ڈھارا میں 21 سالہ جاوید جنجیانہ سیال کے اغوا کا واقعہ پیش آیا۔
نوجوان تقریباً 12 گھنٹے بعد کماد کی فصل سے بازیاب کر لیا گیا۔ بازیابی کے وقت جاوید کے ہاتھ، پاؤں اور منہ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے ۔واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے کارروائی شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث 6 افراد میں اختر عباس، اسد عباس، فیصل عباس اور ثقلین عباس شامل ہیں، جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔