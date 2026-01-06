شورکوٹ:بار ایسوسی ایشن انتخابات صدر بار کے امیدوار کو بھرپور حمایت
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔
صوبائی نائب صدر پیپلز لائرز فورم پنجاب ملک آصف یعقوب ایڈووکیٹ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ صدر بار کے امیدوار خان قلب عباس خان ایڈووکیٹ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ملک آصف یعقوب نے کہا کہ خان قلب عباس خان بار کی سیاست کو بار روم تک محدود رکھتے ہیں اور اسے ذاتی یا ڈیرہ داری سیاست کا حصہ نہیں بناتے ۔ صدر بار کے امیدوار نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کامیابی کی صورت میں بار روم کے نامکمل کام کو مکمل کروایا جائے گا اور وکلاء کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہو گی۔