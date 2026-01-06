صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکو پارک کے سامنے غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈز سے ٹریفک متاثر

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی عدم توجہی کے باعث شہر کے مصروف ترین ریلوے سٹیشن روڈ پر ٹیکو پارک کے سامنے غیر قانونی ٹیکسی اسٹینڈ قائم ہیں۔

جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے اور آئے روز طویل ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔غیر قانونی سٹینڈز کی وجہ سے سڑک تنگ ہو گئی ہے اور ٹیکسی ڈرائیوروں نے گاڑیاں دونوں اطراف کھڑی کر رکھی ہیں، جس سے عام شہری، موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ خاص طور پر بس اسٹینڈ سے گاڑیاں نکلنے کے دوران صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے ، اور ایمبولینسز سمیت ہنگامی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوتی ہے ۔شہری حلقوں نے ضلعی انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور میونسپل کمیٹی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈز کا فوری خاتمہ کیا جائے اور ڈرائیوروں کو منظور شدہ سٹینڈ استعمال کرنے کا پابند بنایا جائے ۔

 

