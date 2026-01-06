صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ : 2025میں 1 لاکھ 22 ہزار سے زائد مختلف گاڑیوں کے چالان

  • فیصل آباد
چنیوٹ : 2025میں 1 لاکھ 22 ہزار سے زائد مختلف گاڑیوں کے چالان

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹریفک پولیس کی سال 2025 کی کارکردگی رپورٹ جاری کردی گئی۔

سال 2025 میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ 22 ہزار سے زائد مختلف گاڑیوں کے چالان کئے گئے ۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 10 کروڑ, 96 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے اوورلوڈنگ پر 19303, تیز رفتاری,غفلت لاپرواہی پر 8034 گاڑیوں کے چالان کئے ۔ گزشتہ سال 13665 کم عمر ڈرائیوروں,11904 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کاروائی کی گئی۔ سال 2025 میں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیورنگ پر 14018 چالان میں بھاری جرمانہ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریلوے کراسنگ کی ری ماڈلنگ پھاٹک کا منصوبہ لٹک گیا

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں 10 بیڈز پر مشتمل جدید آئی سی یو وارڈ قائم

کانسٹیبل کی ریٹائرمنٹ پر ڈی پی او آفس میں الوداعی تقریب

کارپوریشن ملازمین نے 200ریڑھیاں قبضے میں لے لیں

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،موقع پر احکامات جاری

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا سفاری پارک جوہرآباد کا دورہ، سکیورٹی و صفائی پر زور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس