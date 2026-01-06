چنیوٹ : 2025میں 1 لاکھ 22 ہزار سے زائد مختلف گاڑیوں کے چالان
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹریفک پولیس کی سال 2025 کی کارکردگی رپورٹ جاری کردی گئی۔
سال 2025 میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 1 لاکھ 22 ہزار سے زائد مختلف گاڑیوں کے چالان کئے گئے ۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 10 کروڑ, 96 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے اوورلوڈنگ پر 19303, تیز رفتاری,غفلت لاپرواہی پر 8034 گاڑیوں کے چالان کئے ۔ گزشتہ سال 13665 کم عمر ڈرائیوروں,11904 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کیخلاف کاروائی کی گئی۔ سال 2025 میں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیورنگ پر 14018 چالان میں بھاری جرمانہ کیا گیا۔