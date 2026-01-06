سوشل میڈیا نے نئی نسل سے کتاب بینی کا شوق چھین لیا
چناب نگر (نامہ نگار)چناب نگر اور اس کے گردونواح میں سوشل میڈیا کے اثرات کے باعث لوگوں، خاص طور پر طالبعلموں میں کتاب بینی کا رجحان دم توڑنے لگا ہے ۔
انٹرنیٹ اور فیس بک نے نئی نسل سے کتابیں پڑھنے کا شوق چھین لیا ہے ، جس کے نتیجے میں علاقے کے بک سٹال ویران ہو گئے ہیں۔ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی عام دستیابی اور سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کے آ جانے سے کتاب بینی برائے نام رہ گئی ہے ۔ سوشل میڈیا نے جہاں بہت سی مثبت تبدیلیاں لائیں، وہیں کتابوں سے محبت کرنے والے شوقین افراد بھی کم ہوتے چلے گئے ہیں۔چناب نگر اور قرب و جوار کے کئی مقامات پر پہلے بک سٹالز لگائے جاتے تھے ، جہاں بچے ، نوجوان اور بوڑھے ذوق و شوق سے جاتے ، کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور مختلف موضوعات کی کتابیں خریدتے تھے ۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ شوق کم ہوتا گیا اور آج بک سٹالز تقریباً ویران ہو چکے ہیں، جبکہ نئی نسل کی کتابوں سے دلچسپی بہت حد تک ختم ہو چکی ہے ۔