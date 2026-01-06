صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طجڑانوالہ:سینما چوک کو رکشہ سٹینڈ سے آزاد کروانے کا مطالبہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )تحصیل جڑانوالہ کے مرکزی مقام سینما چوک میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈ شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا ہے ۔

 شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج پائپ لائن کی تعمیر کے دوران رکشہ ڈرائیوروں نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا، جو اب بھی برقرار ہے ۔شہریوں نے دو ٹوک مطالبہ کیا کہ سینما چوک سے اس غیر قانونی سٹینڈ کو فوری طور پر ہٹایا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بحال ہو اور ایمرجنسی گاڑیوں کو راستہ میسر ہو۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور ٹریفک پولیس حکام سے فوری ایکشن لینے کی اپیل کی۔

 

