  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ: سلاٹر ہاؤس انتظامی غفلت اور ملی بھگت کا شکار

تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )تاندلیانوالہ میں قائم سرکاری سلاٹر ہاؤس، جہاں صحت مند جانوروں کو ذبح کر کے شہریوں کو حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق صاف اور معیاری گوشت فراہم کیا جانا تھا۔

آج بدانتظامی اور غفلت کی بدترین مثال بن چکا ہے ۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر آفس تاندلیانوالہ نوٹس میں ہونے کے باوجود خاموش تماشائی بن گیا ہے ۔انتہائی تشویشناک انکشاف یہ ہوا ہے کہ سلاٹر ہاؤس کے سرکاری سٹمپ قصائیوں کے قبضے میں ہیں، جو مبینہ طور پر مضرِ صحت اور ناقص گوشت پر سرکاری مہر لگا کر مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہے بلکہ شہریوں کی صحت، بچوں، بزرگوں اور ہر گھر کے دسترخوان کے لیے سنگین خطرہ پیدا ہوتا ہے ۔شہریوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر وہ ادارہ جو عوام کی صحت کا محافظ ہے ، بے حسی اور ملی بھگت کا شکار ہو جائے تو شہری کہاں جائیں۔ انہوں نے اربابِ اختیار سے پُرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس سنگین معاملے کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائیں، سرکاری سٹمپ کے غلط استعمال میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور شہریوں کو محفوظ و معیاری گوشت کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔

 

