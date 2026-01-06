پیرا فزیکل ٹیسٹ میں ریسکیو 1122 کی مکمل ایمرجنسی کوریج
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (PERA) فیز II کے تحت انفورسمنٹ اور انویسٹی گیشن آفیسرز کی بھرتی کے لیے منعقدہ فزیکل ٹیسٹ میں ریسکیو 1122 جھنگ نے مکمل پروٹوکول، رسپانس اور میڈیکل کوریج فراہم کی۔
یہ ٹیسٹ چنیوٹ روڈ صوفی موڑ پر منعقد ہوا، جس کی نگرانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود نے کی۔ ایمرجنسی کوریج کے لیے 2 ایمبولینسز، 2 موٹر بائیک ایمبولینسز، 12 ریسکیورز، 11 فیمیل ریسکیو رضاکار اور 4 ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے افراد تعینات کیے گئے ۔ٹیسٹ میں 452 مرد اور 144 خواتین امیدواروں نے شرکت کی۔