FDAون ونڈو،2449درخواست گزوروں کو ریلیف
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر سے سال کے دوران 2449 درخواست گزاروں کو محکمانہ ریلیف فراہم کیا گیا،
جبکہ 16 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیرِ کارروائی ہیں۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیرِ صدارت اجلاس میں بتائی گئی، جس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی سالانہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹرز اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج اور سہیل مقصود پنوں، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عبداللہ نور سمیت دیگر متعلقہ افسر شریک تھے ۔اجلاس کو بتایا گیا گزشتہ سال اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق 1332 درخواستوں پرکارروائی مکمل کی گئی، شعبہ ٹاؤن پلاننگ ون کے حوالے سے 806 درخواستوں کو نمٹایا گیا۔ ٹاؤن پلاننگ ٹو سے متعلق 235 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ شعبہ کچی آبادی میں موصول ہونے والی 76 درخواستوں پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کے مسائل حل کیے گئے ۔