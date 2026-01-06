صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

FDAون ونڈو،2449درخواست گزوروں کو ریلیف

  • فیصل آباد
FDAون ونڈو،2449درخواست گزوروں کو ریلیف

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر سے سال کے دوران 2449 درخواست گزاروں کو محکمانہ ریلیف فراہم کیا گیا،

جبکہ 16 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیرِ کارروائی ہیں۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیرِ صدارت  اجلاس میں بتائی گئی، جس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی سالانہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹرز اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج اور سہیل مقصود پنوں، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عبداللہ نور سمیت دیگر متعلقہ افسر شریک تھے ۔اجلاس کو بتایا گیا  گزشتہ سال اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق 1332 درخواستوں پرکارروائی مکمل کی گئی، شعبہ ٹاؤن پلاننگ ون کے حوالے سے 806 درخواستوں کو نمٹایا گیا۔ ٹاؤن پلاننگ ٹو سے متعلق 235 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ شعبہ کچی آبادی میں موصول ہونے والی 76 درخواستوں پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کے مسائل حل کیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس