صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادتی کا جھوٹا مقدمہ کروانے ،رشوت لیکرصلح کرنیوالاگرفتار

  • فیصل آباد
زیادتی کا جھوٹا مقدمہ کروانے ،رشوت لیکرصلح کرنیوالاگرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مبینہ زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے اور ملزمان سے مبینہ رشوت لے کر صلح کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔

تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے غلام شبیر نامی شہری کو گرفتار کرلیا۔ جس کی جانب سے مبینہ طور پر اپنے مخالفین کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی رنجش میں مبینہ زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا اور بعد ازاں صلح کرنے کے عوض ان سے بھاری رشوت وصول کرکے خاموشی اختیار کر لی گئی۔ جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریلوے کراسنگ کی ری ماڈلنگ پھاٹک کا منصوبہ لٹک گیا

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں 10 بیڈز پر مشتمل جدید آئی سی یو وارڈ قائم

کانسٹیبل کی ریٹائرمنٹ پر ڈی پی او آفس میں الوداعی تقریب

کارپوریشن ملازمین نے 200ریڑھیاں قبضے میں لے لیں

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،موقع پر احکامات جاری

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا سفاری پارک جوہرآباد کا دورہ، سکیورٹی و صفائی پر زور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس