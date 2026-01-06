صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن، تعمیراتی کاموں کا افتتاح

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیرِ تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے ویژن کے مطابق ضلع فیصل آباد میں تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔

اس سلسلے میں مسلم لیگی رہنما رانا شعیب ادریس نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن راؤ عبدالکریم کے ہمراہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول 73 ر۔ب جڑانوالہ، گورنمنٹ پرائمری سکول 73 ر۔ب، گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول 62 ر ب اور گورنمنٹ پرائمری سکول 62 ر ب جڑانوالہ میں ایڈیشنل کلاس رومز، باؤنڈری وال اور دیگر ترقیاتی و تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد ذاکر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جڑانوالہ چودھری عبدالغفار بھی ہمراہ تھے ۔ مقررین نے کہا کہ تعلیمی سہولیات میں بہتری سے طلبہ کو معیاری تعلیمی ماحول میسر آئے گا اور سرکاری سکولوں کا معیار مزید بہتر ہوگا۔

 

